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Штати досліджують зв'язок рідкісної хвороби зі щепленням вакциною Moderna

П'ятниця, 20 серпня 2021, 06:48
Штати досліджують зв'язок рідкісної хвороби зі щепленням вакциною Moderna
фото: gavi

Представники охорони здоров'я США розглядають звіти про розвиток рідкісного захворювання серця у молодих людей після щеплення вакциною Moderna.

Джерело: Washington Post

Деталі: Ідеться про хворобу міокардит, яку, імовірно, може спричинити щеплення вакциною Moderna.

Дослідження базуються на даних Канади, які містять припущення, що вакцина Moderna може нести більший ризик для молодих людей, ніж вакцина Pfizer-BioNTech.

Особливо це стосується чоловіків віком до 30 років, – цитує видання джерела.

Проте остаточного висновку з цього приводу поки що нема.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСШАмедициназдоров'янаука
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