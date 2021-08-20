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Штаты изучают связь редкой болезни с прививкой вакциной Moderna

Пятница, 20 августа 2021, 06:48
фото: gavi

Представители здравоохранения США рассматривают отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей после прививки вакциной Moderna.

Источник: Washington Post

Детали: Речь идет о болезни миокардит, которую, вероятно, может вызвать прививки вакциной Moderna.

Исследования базируются на данных Канады, которые содержат предположение, что вакцина Moderna может нести больший риск для молодых людей, чем вакцина Pfizer-BioNTech.

Особенно это касается мужчин в возрасте до 30 лет, - цитирует издание источника.

Однако окончательного вывода по этому поводу пока еще нет.

Темы: вакцинацияСШАмедициназдоровьенаука
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