Штаты изучают связь редкой болезни с прививкой вакциной Moderna

Представители здравоохранения США рассматривают отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей после прививки вакциной Moderna.

Источник: Washington Post

Детали: Речь идет о болезни миокардит, которую, вероятно, может вызвать прививки вакциной Moderna.

Исследования базируются на данных Канады, которые содержат предположение, что вакцина Moderna может нести больший риск для молодых людей, чем вакцина Pfizer-BioNTech.

Особенно это касается мужчин в возрасте до 30 лет, - цитирует издание источника.

Однако окончательного вывода по этому поводу пока еще нет.