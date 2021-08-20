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1 600 хворих на COVID зафіксували в Україні за добу, з них 112 – діти

П'ятниця, 20 серпня 2021, 08:20
УП

За добу 19 серпня в Україні зафіксували 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 597 осіб, померли 26 хворих, одужали 882 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Серед нових хворих 112 дітей і 46 медпрацівників. 

За добу протестовано:  методом ПЛР – 23 478 осіб, методом ІФА – 6 454 особи, експрес-тестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 271 826 осіб, із них одужали 2 200 000 осіб, померли 53 394 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміядітиМОЗ


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