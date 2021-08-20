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1 600 больных COVID зафиксировали в Украине за сутки, из них 112 – дети

Пятница, 20 августа 2021, 08:20
УП

За сутки 19 августа в Украине зафиксировали 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 597 человек, умерли 26 больных, выздоровели 882 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Среди новых больных 112 детей и 46 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 478 человек, методом ИФА – 6 454 человека, экспресс-тестами – 19 010 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 271 826 человек, из них выздоровели 2 200 000 человек, умерли 53 394 больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиядетиМинздрав
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