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Естонія повернула масковий режим у громадських місцях, де не вимагають COVID-сертифікат

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:01
Baltic News Network

Уряд Естонії вирішив з 26 серпня повернути вимогу маски у всіх громадських приміщеннях, для доступу в які не вимагають COVID-сертифікат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Крім того, у громадських приміщеннях, де сертифікат вимагається, його повинні будуть мати усі, незалежно від кількості присутніх людей. 

Прем’єрка Кая Каллас зазначила, що більш заразний штам "Дельта" вже призвів до значного зростання кількості заражень та зростання госпіталізацій. 

"Щоб зменшити поширення цього дуже заразного штаму, ми повинні почати носити маски не лише у громадському транспорті, але й магазинах, банках, поштових відділеннях та інших громадських приміщеннях", - зазначила вона. 

Маска не буде вимагатися для дітей віком до 12 років та людей, які мають для цього протипоказання. 

COVID-сертифікати з 26 серпня будуть вимагатися від усіх дорослих людей для відвідання спортзалів, тренувань, ресторанах, музеях, театрах і кніотеатрах, саунах. У разі оренди ресторану під приватні заходи також потрібно буде забезпечити наявність сертифіката у всіх гостей. 

Не вимагатимуть його для придбання в закладах їжі чи напоїв з собою, у магазинах, банках, на пошті.  

На мапі Агентства ЄС, що демонструє ситуацію з коронавірусом у Європі, Естонія вже третій тиждень у червоній зоні. 

Теми: ЕстоніякарантинепідеміяCovid-2019коронавірус


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