Эстония вернула масочный режим в общественных местах, где не требуют COVID-сертификат

Правительство Эстонии решило с 26 августа вернуть требование маски во всех общественных помещениях, для доступа в которые не требуют COVID-сертификат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кроме того, в общественных местах, где сертификат требуется, его должны будут иметь все, независимо от количества присутствующих людей.

Премьер Кая Каллас отметила, что более заразный штамм "Дельта" уже привел к значительному росту количества заражений и росту госпитализаций.

"Чтобы уменьшить распространение этого очень заразного штамма, мы должны начать носить маски не только в общественном транспорте, но и магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных помещениях", - отметила она.

Маска не будет требоваться для детей до 12 лет и людей, которые имеют для этого противопоказания.

COVID-сертификаты с 26 августа будут требоваться от всех взрослых людей для посещения спортзалов, тренировок, в ресторанах, музеях, театрах и книотеатрах, саунах. В случае аренды ресторана под частные мероприятия также нужно будет обеспечить наличие сертификата у всех гостей.

Сертификат не будет требоваться для покупки еды или напитков с собой, в магазинах, банках, на почте.

На карте Агентства ЕС, демонстрирующей ситуацию с коронавирусом в Европе, Эстония уже третью неделю в красной зоне.