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У День Незалежності над Хрещатиком пролетить "Мрія"

П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:20
У День Незалежності над Хрещатиком пролетить Мрія

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", що входить до складу "Укроборонпрому", візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України у Києві.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: 24 серпня "Мрія" пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Укрборонпром нагадує: "Мрія" може перевозити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

Цей літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний "човник" з паливним баком.

Нагадаємо: 22 березня 1989 року "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю.

А вже 11 вересня 2001 р. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів.

18 серпня 2021 року літак Ан-225 узяв участь у першій репетиції військового параду.

Українська правда

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Теми: День НезалежностіКиївсвяткування
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