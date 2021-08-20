Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В День Независимости над Крещатиком пролетит "Мрия"

Пятница, 20 августа 2021, 09:20
В День Независимости над Крещатиком пролетит Мрия

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", входящий в состав "Укроборонпрома", примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Источник: Укроборонпром

Детали: 24 августа "Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ -29, Ил-76 и целого семейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Укрборонпром напоминает: "Мрия" может перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритных грузов как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Этот самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

Напомним: 22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

А уже 11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

18 августа 2021 года самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: День НезависимостиКиевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
День Независимости
Зеленский поздравил Грузию с днем независимости: Оккупант проигрывает
В Молдове в День независимости зафиксировали уже несколько звонков о "минировании"
Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: