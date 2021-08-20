Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В День Независимости над Крещатиком пролетит "Мрия"

Пятница, 20 августа 2021, 09:20

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", входящий в состав "Укроборонпрома", примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Источник: Укроборонпром

Детали: 24 августа "Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ -29, Ил-76 и целого семейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Укрборонпром напоминает: "Мрия" может перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритных грузов как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Этот самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

Напомним: 22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

А уже 11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

18 августа 2021 года самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада.

Украинская правда
Темы: День НезависимостиКиевпразднования
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин избрал главу БЭБ

Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине

СНБО ввел санкции против Шариев и главреда "Страна" Гужвы

СНБО вводит санкции против Деркача и ряда других лиц

Все новости...
День Независимости
КГГА отреклась от установления скандальной сцены на площади Конституции
"Кобзарь", гимн, Черновол: украинцы назвали символы государства за 30 лет
Провозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинцев – социология
Последние новости
21:47
Цены на железную руду в Китае резко упали
21:29
Новости 20 августа: санкции СНБО, уничтожение усадьбы
21:16
В руководстве Нацполиции кадровые изменения
20:45
Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай
20:40
США в годовщину отравления Навального ввели дополнительные санкции против РФ
20:08
Кабмин избрал главу БЭБ
20:07
Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана
19:46
На первых аукционах цена на зерновозы УЗ выросла вдвое
19:41
Меркель попросила Путина повлиять на талибов, чтобы помочь с эвакуацией
19:24
НБУ определил, каким будет курс гривни после длинных выходных
Все новости...