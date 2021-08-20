В День Независимости над Крещатиком пролетит "Мрия"

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", входящий в состав "Укроборонпрома", примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Источник: Укроборонпром

Детали: 24 августа "Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ -29, Ил-76 и целого семейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Укрборонпром напоминает: "Мрия" может перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритных грузов как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Этот самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

Напомним: 22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте полета и грузоподъемности.

А уже 11 сентября 2001 года "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

18 августа 2021 года самолет Ан-225 принял участие в первой репетиции военного парада.