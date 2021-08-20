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Українців попереджають про грози, град і шквальний вітер

П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:28
Українців попереджають про грози, град і шквальний вітер
гроза. фото з відкритих джерел

У п'ятницю в низці областей на Півдні та Сході України очікуються грози, місцями град і шквальний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр і Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с".

Деталі: Як показує карта синоптиків, у 8 областях запроваджено I (жовтий) рівень небезпеки.

 

Українська правда

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