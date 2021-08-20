Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українців попереджають про грози, град і шквальний вітер

П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:28
гроза. фото з відкритих джерел

У п'ятницю в низці областей на Півдні та Сході України очікуються грози, місцями град і шквальний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр і Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с".

Деталі: Як показує карта синоптиків, у 8 областях запроваджено I (жовтий) рівень небезпеки.

 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...