Украинцев предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре

В пятницу в ряде областей на Юге и Востоке Украины ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер.

Источник: Укргидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с".

Детали: Как показывает карта синоптиков, в 8 областях введен I (желтый) уровень опасности.