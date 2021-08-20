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Украинцев предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре

Пятница, 20 августа 2021, 10:28
гроза. фото из открытых источников

В пятницу в ряде областей на Юге и Востоке Украины ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер.

Источник: Укргидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с".

Детали: Как показывает карта синоптиков, в 8 областях введен I (желтый) уровень опасности.

 

Украинская правда
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