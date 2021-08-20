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На ремонті діагностичного центру в Києві розікрали 3,6 мільйона - прокуратура

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:01
На ремонті діагностичного центру в Києві розікрали 3,6 мільйона - прокуратура

Столичні правоохоронці виявили збитки на майже 3,6 мільйона гривень під час капітального ремонту діагностичного центру в Києві.

Джерело: Київська міська прокуратураДБР

Деталі: В межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомили про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті.

Вказано, що підрядні організації впродовж 2019-2020 років здійснювали ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

Вказано, що службові особи цих підприємств внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а підприємець, який здійснював технічний та авторський нагляд за будівництвом, ці акти затвердив.

Судово-економічна експертиза підтвердила збитки, завдані територіальній громаді, на суму майже 3,6 мільйона гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: КиївпрокуратураДБР
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