На ремонте диагностического центра в Киеве разворовали 3,6 миллиона - прокуратура

Столичные правоохранители обнаружили убытки почти 3,6 миллиона гривен во время капитального ремонта диагностического центра в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР

Детали: В рамках расследования хищения средств, выделенных на ремонт Консультативно-диагностического центра в Киеве, сообщено о подозрении руководителям трех подрядных компаний и предпринимателю, который осуществлял технадзор на этом объекте.

Отмечается. что подрядные организации в течение 2019-2020 годов осуществляли ремонт инженерных сетей, водоснабжения и канализации, внутренней электропроводки и отопления.

Указано, что должностные лица этих предприятий внесли в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, а предприниматель, осуществлявший технический и авторский надзор за строительством, эти акты утвердил.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб, нанесенный территориальной общине на сумму почти 3,6 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.