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Афганська телеведуча публічно заявила, що її перестали пускати на роботу

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:03

Телеведуча Шабнам Давран з державного афганського телеканалу RTA Pushto заявила, що її перестали пускати на роботу, попри обіцянки "Талібану", що жінки не втратять дозвіл працювати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це вона заявила у відеозверненні.

"Після зміни влади я прийшла в офіс, як завжди - але, на жаль, мене не впустили, хоча я мала редакційне посвідчення. Моїх колег-чоловіків пропустили, а мені сказали, що я більше не можу виконувати свою роботу, тому що "система змінилася". 

Давран зазначає, що пропрацювала журналісткою в Афганістані 6 років.

"Хто чує мене, якщо світ чує мене - допоможіть нам, тому що наші життя у небезпеці", - додає вона. 

У той же час, ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв’ю у речника "Талібану" щодо планів управління країною. Це називають ймовірно першим подібним прецедентом в Афганістані.

Минулого тижня агентство Reuters повідомляло, що в липні, після приходу "Талібану" в місто Кандагар, дев’ятьом співробітницям банку сказали, що тепер замість них роботу має виконувати родич чоловічої статі. 

Представники "Талібану" у своїх перших заявах після приходу до влади запевняли, що не відбиратимуть у жінок права на освіту й роботу та допустили залучення жінок в уряд. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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