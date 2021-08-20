Афганистан: телеведущая публично заявила, что ее перестали пускать на работу

Телеведущая Шабнам Давран с государственного афганского телеканала RTA Pushto заявила, что ее перестали пускать на работу, несмотря на обещания "Талибана", что женщины не потеряют разрешение работать.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом она заявила в видеообращении.

"После смены власти я пришла в офис, как всегда - но, к сожалению, меня не пустили, хотя у меня было редакционное удостоверение. Моих коллег-мужчин пропустили, а мне сказали, что я больше не могу выполнять свою работу, потому что" система изменилась".

Давран отмечает, что проработала журналисткой в ​​Афганистане шесть лет.

"Кто слышит меня, если мир слышит меня - помогите нам, потому что наши жизни в опасности", - добавляет она.

В то же время еще во вторник телеведущая на частном канале Tolo в прямом эфире брала интервью у представителя "Талибана" о планах управления страной. Это называют вероятно первым подобным прецедентом в Афганистане.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что в июле, после прихода "Талибана" в город Кандагар, девяти сотрудницам банка сказали, что теперь вместо них работу должен выполнять родственник мужского пола.

Представители "Талибана" в своих первых заявлениях после прихода к власти уверяли, что не будут отбирать у женщин права на образование и работу, и допустили привлечение женщин в правительство.

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