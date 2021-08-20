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Гігантський флагшток до Дня Незалежності впав на автомобіль у Херсоні

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:40
Фото з місця події. Автор: видання "Міст"

Один з найвищих в Україні 70-метровий флагшток, що встановлювали до Дня Незалежності в Херсоні, впав під час монтажу на припаркований поруч автомобіль.

Джерело: "Міст" і "KHERSON.net.ua"

Деталі: Повідомляється, що люди не постраждали.

Флагшток встановлювали до Дня прапора та Дня Незалежності на набеpежній паpка Cлави біля облаcної бібліотеки ім. Гончаpа.

Падіння прокоментував заступник голови Херсонської облдержадміністрації Едуард Науменко. За його словами, установка здійснювалася компанією "Сталь Світ", яка займається виготовленням флагштоків. Вона залучила іншу компанію, яка займається встановленням флагштоків.

Під час монтажу обірвалася стропа, на якій трималася колона, і та впала.

Науменко стверджує, що ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об'єкта компанією-монтажником.

За його словами, зараз проблема усувається, на місце виїхали представники ОДА для роз'яснення причин інциденту.

Він додав, що флагшток встановлюється не за бюджетні кошти. За які саме, не уточнив.

Усього таких флагштоків по Укpаїні з ініціативи президента Володимира Зеленcького планують встановити не менше 17. Наприклад, у Харкові.

 
Святковий прапор у Харкові
Фото Юрія Сидоренка

Нагадаємо: На встановлення найвищих прапорів у 17 областях України планують витратити 170,7 мільйона гривень з державного та місцевих бюджетів.

Теми: Херсоннадзвичайна подія


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