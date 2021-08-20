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Гигантский флагшток ко Дню Независимости рухнул на автомобиль в Херсоне

Пятница, 20 августа 2021, 11:40
Фото с места события. Автор: издание "Мост"

Один из самых высоких в Украине 70-метровый флагшток, монтируемый ко Дню Независимости в Херсоне, упал во время установки на припаркованный рядом автомобиль.

Источник: "Мост" и "KHERSON.net.ua"

Детали: Сообщается, что люди не пострадали.

Флагшток устанавливали ко Дню флага и Дню Независимости на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. Гончаpа.

Падение прокомментировал заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Эдуард Науменко. По его словам, установка осуществлялась компанией "Сталь Мир", которая занимается изготовлением флагштоков. Она привлекла другую компанию, которая занимается установлением флагштоков.

Во время монтажа оборвалась стропа, на которой держалась колонна, и та упала.

Науменко утверждает, что эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией-монтажником.

По его словам, сейчас проблема устраняется, на место выехали представители ОГА для разъяснения причин инцидента.

Он добавил, что флагшток устанавливается не за бюджетные средства. За какие именно, не уточнил.

Вcего таких флагштоков в Укpаине по инициативе пpезидента Владимиpа Зеленcкого планировали поcтавить не менее 17. Например, в Харькове.

 
Праздничный флаг в Харькове
Фото Юрия Сидоренко

Напомним: На установку самых высоких флагов в 17 областях Украины планируют потратить 170,7 миллиона гривен из государственного и местных бюджетов.

Темы: Херсончрезвычайное происшествие
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