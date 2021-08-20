У лобовому зіткненні іномарок на Запоріжжі згоріли троє малолітніх дітей

У Запорізькій області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів, п’ятеро осіб, в тому числі троє малолітніх дітей, загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Запорізької області, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: ДТП сталася 20 серпня близько 4 ранку у Василівському районі області між с. Високе та с. Радісне на автошляху М-18 "Харків-Сімферополь".

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Opel Astra" 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, рухаючись зі сторони Мелітополя в бік міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в "Mercedes-190".

Внаслідок цього "Mercedes" перекинувся до кювету, де загорівся. В результаті ДТП водій та чотири пасажири автомобіля "Mercedes-190" загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей.

Травмованих водія і пасажира автомобіля "Opel Astra" госпіталізували до лікарні.

За фактом події ведеться розслідування.