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У лобовому зіткненні іномарок на Запоріжжі згоріли троє малолітніх дітей

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:41

У Запорізькій області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів, п’ятеро осіб, в тому числі троє малолітніх дітей, загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження. 

Джерело: поліція Запорізької області, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: ДТП сталася 20 серпня близько 4 ранку у Василівському районі області між с. Високе та с. Радісне на автошляху М-18 "Харків-Сімферополь". 

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Opel Astra" 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, рухаючись зі сторони Мелітополя в бік міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в "Mercedes-190". 

Внаслідок цього "Mercedes" перекинувся до кювету, де загорівся. В результаті ДТП водій та чотири пасажири автомобіля "Mercedes-190" загинули на місці.  Серед них троє малолітніх дітей.

 

Травмованих водія і пасажира автомобіля "Opel Astra"  госпіталізували до лікарні.

За фактом події ведеться розслідування.

Українська правда
Теми: ДТПЗапорізька область


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