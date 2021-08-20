В лобовом столкновении иномарок на Запорожье сгорели трое малолетних детей

В Запорожской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли, еще двое получили телесные повреждения.

Источник: полиция Запорожской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: ДТП произошло 20 августа около 4 утра в Васильевском районе области между с. Высокое и с. Радостное на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Opel Astra" 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, двигаясь со стороны Мелитополя в сторону города Васильевка, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Mercedes-190".

В результате "Mercedes" перевернулся в кювет, где загорелся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Mercedes-190" погибли на месте. Среди них трое малолетних детей.

Травмированных водителя и пассажира автомобиля "Opel Astra" госпитализировали в больницу.

По факту происшествия ведется расследование.