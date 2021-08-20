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У НАТО кажуть, що від неділі Кабул залишили понад 18 тисяч людей

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:52
Фото з Getty Images

Понад 18 000 людей вилетіли з Кабула відтоді як таліби захопили столицю Афганістану.

Про це заявив у п'ятницю представник НАТО, пообіцявши подвоїти зусилля з евакуації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тисячі людей, які відчайдушно хочуть втекти з країни, все ще перебувають в аеропорту, сказав чиновник на умовах анонімності, хоча таліби закликали людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.

Критика НАТО та інших західних держав посилилася після поширення світом картин хаосу і паніки з аеропорту Кабула.

Президент США Джо Байден має розповісти про евакуацію о 13.00. (19.00 за Києвом) у п’ятницю на тлі критики, як відбувалося виведення американських військ з Афганістану.  

Як повідомлялося, США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тисяч осіб.

ЗМІ у Великій Британії повідомляли, що керівники їхніх спецслужб можуть зіткнутися з жахливою ситуацією через недоліки розвідки. Кілька британських чиновників були у відпустці, коли вибухнула афганська криза, а міністра закордонних справ Домініка Рааба піддали жорсткій критиці за його першу реакцію на кризу.

Уряди Німеччини та Австралії також зіткнулися із закликами зробити більше та прискорити евакуацію громадян та вразливих афганців.

У четвер міністри закордонних справ G7 закликали до єдиної міжнародної відповіді, щоб запобігти погіршенню кризи.

Теми: АфганістанТалібанНАТО


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