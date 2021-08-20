В НАТО говорят, что с воскресенья Кабул покинули более 18 тысяч человек

Более 18 000 человек вылетели из Кабула, с тех пор как талибы захватили столицу Афганистана.

Об этом заявил в пятницу представитель НАТО, пообещав удвоить усилия по эвакуации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту, сказал чиновник на условиях анонимности, хотя талибы призвали людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.

Критика НАТО и других западных государств усилилась после распространения миром картин хаоса и паники аэропорта Кабула.

Президент США Джо Байден должен рассказать об эвакуации в 13.00 (19.00 по Киеву) в пятницу на фоне критики того, как происходил вывод американских войск из Афганистана.

Как сообщалось, США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек.

СМИ в Великобритании сообщали, что руководители их спецслужб могут столкнуться с ужасной ситуацией из-за недостатков разведки. Несколько британских чиновников были в отпуске, когда разразился афганский кризис, а министра иностранных дел Доминика Рааба подвергли жесткой критике за его первую реакцию на кризис.

Правительства Германии и Австралии также столкнулись с призывами сделать больше и ускорить эвакуацию граждан и уязвимых афганцев.

В четверг министры иностранных дел G7 призвали к единому международному ответу, чтобы предотвратить ухудшение кризиса.