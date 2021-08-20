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Понад 60% українців вважають, що Крим має повернутися у склад України – опитування

П'ятниця, 20 серпня 2021, 12:22
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 61% українців вважають, що Крим повинен, у майбутньому, входити до складу України. 

Джерело: опитування Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня

Деталі: Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен, у майбутньому, входити до складу України. Цієї думки дотримується більшість громадян незалежно від статі, віку та макрорегіону проживання.

Найменше політичне майбутнє Криму у складі України бачать люди віком за 60 років (54%) та мешканці східної України (47%).

Найбільше ж у повернення Криму до складу України вірять молодь віком 18–29 років (67%) та мешканці західної України (73%).

Лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

 

Також 43% вважають, що так чи інакше у майбутньому територія Криму повернеться до складу України, 44% – вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо.

У порівнянні з 2016 роком на 11% зменшилася частка людей, які вірять у повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним.

Серед респондентів, які вірять, що територію Криму ще можливо повернути до складу України, найефективнішими способами досягнення цього є дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії (47%) і проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів  Криму (46%).

Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму й припинення будь-яких контактів (13%).

Українська правда
Теми: соціологіяКримокупаціяРосія


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