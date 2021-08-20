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Более 60% украинцев считают, что Крым должен в будущем быть в Украине – опрос

Пятница, 20 августа 2021, 12:22
Более 60% украинцев считают, что Крым должен в будущем быть в Украине – опрос
фото с открытых источников

Согласно опросу, 61% украинцев считают, что Крым должен, в будущем, входить в состав Украины.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа

Детали: Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен, в будущем, входить в состав Украины. Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания.

Менее всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%).

Больше всего в возвращении Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители западной Украины (73%).

Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).

 

Также 43% считают, что так или иначе в будущем территория Крыма вернется в состав Украины, 44% - считает, что это маловероятно или вообще невозможно.

По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Среди респондентов, которые верят, что территорию Крыма еще возможно вернуть в состав Украины, наиболее эффективными способами достижения этого являются дипломатические усилия для ужесточения международных санкций против России (47%) и проведения реформ и повышения общего уровня благосостояния в Украине, что будет привлекать жителей Крыма (46%).

Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма и прекращение любых контактов (13%).

Украинская правда

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Темы: социологияКрымоккупацияРосcия
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