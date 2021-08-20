Перед Радою вперше виставили Прапор Незалежності України

З нагоди Дня Незалежності на площі Конституції, перед будинком Верховної Ради, урочисто відкрили стенд із Прапором Незалежності України, який став символом незалежності держави 30 років тому.

Джерело: сайт ВР

Деталі: В урочистому відкриті композиції взяли участь голова Ради Дмитро Разумков, народні депутати, керівництво апарату ВР, гості, а також діти з різних регіонів України, які відпочивають у дитячому центрі "Артек".

Урочиста церемонія розпочалася зміною караулу прапороносної групи Національної гвардії біля Прапора Незалежності, прозвучав гімн України.

Спікер ВР Дмитро Разумков відкриває стенд з Прапором Незалежності перед будівлею Ради Фото: пресслужба парламенту

Цей захід присвячений події, що відбулася у Верховній Раді та ознаменувала відновлення Незалежної Української Держави й стала точкою відліку у новітній історії України. 30 років тому, 24 серпня 1991 року, український парламент прийняв Акт проголошення Незалежності України. Цього дня група народних депутатів внесла Прапор Незалежності до зали пленарних засідань.

З нагоди 10-ї річниці незалежності України Прапор Незалежності був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє будинку Верховної Ради.

23 серпня 2017 року синьо-жовтий стяг перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку парламенту.

Пряма мова Разумкова: "В перший раз за 30 років Прапор Незалежності виставляється перед Верховою Радою України, на площі Конституції, де кожен бажаючий може до нього підійти, сфотографуватись, тому що це неправильно, коли він залишається лише в стінах Верховної Ради".

Слід зауважити, що прапор, який вносили в парламент 30 років тому, був величезний – 4 на 8 метрів, а той, що виставили перед Радою - явно меншого розміру. Українська правда звернулася по пояснення до речниці Разумкова Ольги Туній.