Перед Радой впервые выставили Флаг Независимости Украины

По случаю Дня Независимости на площади Конституции, перед зданием Верховной Рады, торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины, который стал символом независимости государства 30 лет назад.

Источник: сайт ВР

Детали: В торжественном открытии композиции приняли участие глава Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты, руководство аппарата ВР, гости, а также дети из разных регионов Украины, которые отдыхают в детском центре "Артек".

Торжественная церемония началась сменой караула знаменоносной группы Национальной гвардии у Флага Независимости, прозвучал гимн Украины.

Спикер ВР Дмитрий Разумков открывает стенд с Флагом Независимости перед зданием Рады Фото: пресс-служба парламента

Это мероприятие посвящено событиям, которые происходили в Верховной Раде и ознаменовали восстановление Независимого Украинского Государства и стала точкой отсчета в новейшей истории Украины. 30 лет назад, 24 августа 1991 года, украинский парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. В этот день группа народных депутатов внесла Флаг Независимости в зал пленарных заседаний.

По случаю 10-й годовщины независимости Украины Флаг Независимости был размещен как историческая реликвия в витрине центрального фойе здания Верховной Рады.

23 августа 2017 года сине-желтый флаг перенесли на постоянное хранение в почетный портал Флага Независимости Украины в административном здании парламента.

Прямая речь Разумкова: "В первый раз за 30 лет Флаг Независимости выставляется перед Верховой Радой Украины, на площади Конституции, где каждый желающий может к нему подойти, сфотографироваться, потому что это неправильно, когда он остается только в стенах Верховной Рады".

Следует заметить, что флаг, который вносили в парламент 30 лет назад, был огромный - 4 на 8 метров, а тот, что выставили перед Радой - явно меньшего размера. Украинская правда обратилась за объяснением к пресс-секретарю Разумкова Ольге Туний.