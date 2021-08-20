Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд до країни

П'ятниця, 20 серпня 2021, 12:49

Уряд Чорногорії оголосив про запровадження обмежень на в’їзд до країни, пов'язаних зі стрімким поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Чорногорським громадянам та іноземцям дозволяється в’їзд до Чорногорії лише за виконанні однієї з наступних умов: вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою); тест ПЛР не давніший ніж 72 годин; докази перенесеної хвороби COVID-19  (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів); негативний експрес-тест на антиген не давніший ніж 48 годин.

Якщо особи, незалежно від того, чи є вони чорногорськими громадянами чи іноземцями, які мають постійне місце проживання в Чорногорії, не мають жодного з чотирьох доказів, їх направляють на чотирнадцятиденну самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду до Чорногорії після негативного тесту ПЛР.

Водночас до Чорногорії все ще без будь-яких обмежень можна в'їжджати із країн регіону: Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії.

"Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн", - пояснив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич на пресконференції.

Усі, хто в’їжджає до Чорногорії, зобов’язані поважати заходи охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Інституту громадського здоров’я, яке є на всіх прикордонних переходах та на сайті Міністерства охорони здоров’я Чорногорії та Інституту громадського здоров’я, додав він.

За останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).

Нагадаємо, в квітні Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорногоріякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Чорногорія
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: