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Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд до країни

П'ятниця, 20 серпня 2021, 12:49

Уряд Чорногорії оголосив про запровадження обмежень на в’їзд до країни, пов'язаних зі стрімким поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Чорногорським громадянам та іноземцям дозволяється в’їзд до Чорногорії лише за виконанні однієї з наступних умов: вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою); тест ПЛР не давніший ніж 72 годин; докази перенесеної хвороби COVID-19  (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів); негативний експрес-тест на антиген не давніший ніж 48 годин.

Якщо особи, незалежно від того, чи є вони чорногорськими громадянами чи іноземцями, які мають постійне місце проживання в Чорногорії, не мають жодного з чотирьох доказів, їх направляють на чотирнадцятиденну самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду до Чорногорії після негативного тесту ПЛР.

Водночас до Чорногорії все ще без будь-яких обмежень можна в'їжджати із країн регіону: Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії.

"Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн", - пояснив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич на пресконференції.

Усі, хто в’їжджає до Чорногорії, зобов’язані поважати заходи охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Інституту громадського здоров’я, яке є на всіх прикордонних переходах та на сайті Міністерства охорони здоров’я Чорногорії та Інституту громадського здоров’я, додав він.

За останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).

Нагадаємо, в квітні Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.

Теми: Чорногоріякарантин


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