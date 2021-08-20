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Черногория вводит ограничения на въезд в страну

Пятница, 20 августа 2021, 12:49

Правительство Черногории объявило о введении ограничений на въезд в страну, связанных со стремительным распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Черногорским гражданам и иностранцам разрешается въезд в Черногорию только при выполнении одного из следующих условий: вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой); тест ПЦР не старее 72 часов; доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней); отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Если лица, независимо от того, являются ли они черногорскими гражданами или иностранцами, которые имеют постоянное место жительства в Черногории, не имеют ни одного из четырех доказательств, их направляют на 14-дневную самоизоляцию, которая может быть приостановлена ​​на шестой день после въезда в Черногорию после отрицательного теста ПЦР.

Вместе с тем в Черногорию все еще без каких-либо ограничений можно въезжать из стран региона: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косова и Северной Македонии.

"Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран", - пояснил директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции.

Все въезжающие в Черногорию обязаны уважать меры по охране здоровья в соответствии с рекомендациями Института общественного здоровья, которые есть на всех пограничных переходах и на веб-сайте Министерства здравоохранения Черногории и Института общественного здоровья, добавил он.

За последние 28 дней в Черногории было зарегистрировано 930 инфицированных коронавируса туристов, составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7243).

Напомним, в апреле Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

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Темы: Черногориякарантин
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