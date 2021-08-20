Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

57% українців підтримують створення кримськотатарської національної автономії – соціологія

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:05
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 57% громадян України підтримують утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації.

Джерелоопитування Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня

Деталі: Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації.

У порівнянні з 2018 роком, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7%.

Наразі найбільша підтримка кримськотатарської національної автономії зберігається на Заході (66%) та в Центрі (64%) країни, найменша – на Півдні (48%) та Сході (44%).

 

Одночасно з тим 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.

Найбільша підтримка надання статусу корінного народу кримським татарам спостерігається у західних (71%) та центральних областях(68%), найменша – у східних та південних (49%), де також є багато невизначених стосовно цього питання.

 

Українська правда
Теми: кримські татариКримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
кримські татари
Окупанти взяли під варту ще двох із п'яти затриманих кримських татар
Зеленський: Українську владу з радістю прийматимуть в Криму
США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...