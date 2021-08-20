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57% українців підтримують створення кримськотатарської національної автономії – соціологія

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:05
57% українців підтримують створення кримськотатарської національної автономії – соціологія
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 57% громадян України підтримують утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації.

Джерелоопитування Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня

Деталі: Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації.

У порівнянні з 2018 роком, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7%.

Наразі найбільша підтримка кримськотатарської національної автономії зберігається на Заході (66%) та в Центрі (64%) країни, найменша – на Півдні (48%) та Сході (44%).

 

Одночасно з тим 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.

Найбільша підтримка надання статусу корінного народу кримським татарам спостерігається у західних (71%) та центральних областях(68%), найменша – у східних та південних (49%), де також є багато невизначених стосовно цього питання.

 

Українська правда

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Теми: кримські татариКримокупаціяРосія
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