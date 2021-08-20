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57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской национальной автономии – социология

Пятница, 20 августа 2021, 13:05
фото с открытых источников

Согласно опросу, 57% граждан Украины поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа

Детали: Абсолютное большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации.

По сравнению с 2018 годом, поддержка образования крымскотатарской национальной автономии выросла на 7%.

Сейчас наибольшая поддержка крымскотатарской национальной автономии сохраняется на Западе (66%) и в Центре (64%) страны, наименьшая - на Юге (48%) и Востоке (44%).

 

Одновременно с тем 61% поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Наибольшая поддержка предоставления статуса коренного народа крымским татарам наблюдается в западных (71%) и центральных областях (68%), наименьшая - в восточных и южных (49%), где также есть много неопределенных по этому вопросу.

 

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcия
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