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Лукашенко запропонував Угорщині разом захищати традиційні сімейні цінності

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:41
Орбан і Лукашенко. фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вважає перспективною взаємодію з Угорщиною в сфері захисту традиційних сімейних цінностей.

Про це йдеться у його привітанні президенту Угорщини Яношу Адеру у зв’язку з угорським національним святом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт президента Білорусі.

"Одним з перспективних напрямів взаємодії може стати захист традиційних сімейних цінностей. Беручи до уваги відповідний істотний досвід Білорусі, висловлюю готовність до розширення діалогу в цій галузі, в тому числі в рамках міжнародних організацій", - заявив Лукашенко.

Він також направив вітальне послання прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

"В останній період нашим країнам довелося пережити нелегкі випробування. Однак я переконаний, нам вистачить стійкості, мудрості і цілеспрямованості вистояти і перемогти існуючі труднощі", - йдеться в привітанні.

Нагадаємо, у липні я прем'єр Угорщини Віктор Орбан ініціював референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в червні. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Детальніше на цю тему - у статті Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.



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