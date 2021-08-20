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Лукашенко предложил Венгрии вместе защищать семейные ценности

Пятница, 20 августа 2021, 13:41
Лукашенко предложил Венгрии вместе защищать семейные ценности
Орбан и Лукашенко. фото из открытых источников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает перспективным взаимодействие с Венгрией в сфере защиты традиционных семейных ценностей.

Об этом говорится в его поздравлении президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с венгерским национальным праздником, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Беларуси.

"Одним из перспективных направлений взаимодействия может стать защита традиционных семейных ценностей. Принимая во внимание соответствующий существенный опыт Беларуси, выражаю готовность к расширению диалога в этой области, в том числе в рамках международных организаций", - заявил Лукашенко.

Он также направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"В последний период нашим странам пришлось пережить нелегкие испытания. Однако я убежден, нам хватит стойкости, мудрости и целеустремленности выстоять и победить существующие трудности", - говорится в поздравлении.

Напомним, в июле премьер Венгрии Виктор Орбан инициировал референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в июне. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Подробнее на эту тему - в статье Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов

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