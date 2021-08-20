Ночі холоднішають, але вдень українців тішитиме комфортна погода

Найближчої доби погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску і помірно тепла повітряна маса атлантичного походження, лише на сході країни атмосферний фронт зумовить нестійку погоду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: У суботу в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях, вдень місцями і в західній частині короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині при грозах місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів, місцями і в східних областях 17-19°; температура вдень 23-28°.

У Києві 21 серпня без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

У неділю в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; в південній частині і східних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У столиці 22 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25​​°.

Пряма мова Діденко: "Тримаємо око на найближчу синоптичну перспективу. 22, 23 серпня в Україні - розкішна погода, сухо, сонячно та тепло.

24-го серпня на Заході та Півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось у західних областях трохи похолодає.

У Києві - діаграма - на День Незалежності температура повітря підвищиться до +30 градусів, тобто, буде спекотно, можливі локальні грозові дощі".

Додатково: Вранці 20 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 22-26°, біля Одеси і Очакова - 20°, в Дніпрі поблизу Києва - 22°.