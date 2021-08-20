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Ночи становятся холоднее, но днем украинцев будет радовать комфортная погода

Пятница, 20 августа 2021, 14:07

В ближайшие сутки погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления и умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения, лишь на востоке страны атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сингоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В субботу в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, днем местами и в западной части кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей, местами и в восточных областях 17-19°; температура днем 23-28°.

В Киеве 21 августа без осадков; температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

В воскресенье в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части и восточных областях ночью 12-17°, днем 24-29°.

В столице 22 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Прямая речь Диденко: "Держим глаз на ближайшую синоптическую перспективу. 22,23 августа в Украине - роскошная погода, сухо, солнечно и тепло.

24 августа на Западе и Севере появятся локальные грозовые дожди. В большинстве областей возобновится жара, а вот в западных областях немного похолодает.

В Киеве - диаграмма - на День Независимости температура воздуха повысится до +30 градусов, то есть, будет жарко, возможны локальные грозовые дожди".

Дополнительно: Утром 20 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-26°, возле Одессы и Очакова - 20°, в Днепре вблизи Киева - 22°.

Темы: погода
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