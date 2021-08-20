Кличко заявив, що його запросили на РНБО – приїхати не зможе

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що йому зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання Ради нацбезпеки й оборони, але не уточнив, з якого питання.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку.

На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину".

Деталі: Щодо якого питання запросили Кличка – не повідомляється.

"Українська правда" звернулася до Офісу президента за коментарем.

Довідково: РНБО традиційно збереться сьогодні, у п'ятницю, після цього близько 18 години буде брифінг. Питання, які розглядатимуть на засіданні, невідомі.

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