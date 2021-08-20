Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко заявив, що його запросили на РНБО – приїхати не зможе

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:31
Кличко заявив, що його запросили на РНБО – приїхати не зможе
ФОТО LIGA.NET

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що йому зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання Ради нацбезпеки й оборони, але не уточнив, з якого питання.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку.

На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину".

Деталі: Щодо якого питання запросили Кличка – не повідомляється.

"Українська правда" звернулася до Офісу президента за коментарем.

Довідково: РНБО традиційно збереться сьогодні, у п'ятницю, після цього близько 18 години буде брифінг. Питання, які розглядатимуть на засіданні, невідомі.

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: