Кличко заявил, что его пригласили на СНБО - приехать не сможет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ему позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область".

Детали: По какому вопросу пригласили Кличко - не сообщается.

"Украинская правда" обратилась в Офис президента за комментарием.

Справка: СНБО традиционно соберется сегодня, в пятницу, после этого около 18 часов будет брифинг. Вопросы, которые будут рассматриваться на заседании, неизвестны.

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