Британія ввела санкції проти 7 співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

Велика Британія опублікувала в п'ятницю подробиці санкцій проти семи осіб, які, за її словами, є оперативними співробітниками російської розвідки, підозрюваними у причетності до отруєння критика Кремля Олексія Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оновлена версія санкційного списку включає сім нових прізвищ та обґрунтування заморожування активів.

У документі перелічені Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков та Олексій Сєдов.

"Александров був оперативним співробітником криміналістичної служби, яка була в Томську, де Навальний був отруєний", - йдеться у записі до санкційного списку.

"Докази, включаючи телефонні та дорожні записи, свідчать про те, що Александров був одним із оперативників, причетних до застосування хімічної зброї при спробі вбивства лідера російської опозиції Алєксєя Навального під час його візиту до Сибіру в серпні 2020 року".

Як повідомлялося, Британія до річниці отруєння Навального пригадала Росії відсутність належного розслідування цього замаху та пояснення, як стало можливим застосування хімічної зброї на її території.

ЄС у річницю отруєння Навального вкотре закликав російську владу розслідувати спробу його вбивства та звільнити політика з в'язниці.

У США в кінці червня повідомляли, що адміністрація Байдена готує додаткові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального.