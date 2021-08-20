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Британия ввела санкции против 7 сотрудников спецслужб РФ из-за отравления Навального

Пятница, 20 августа 2021, 15:36

Великобритания опубликовала в пятницу подробности санкций против семи человек, которые, по ее словам, являются оперативными сотрудниками российской разведки, подозреваемыми в причастности к отравлению критика Кремля Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обновленная версия санкционного списка включает семь новых фамилий и обоснование замораживания активов.

В документе перечислены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.

"Александров был оперативным сотрудником криминалистической службы, которая была в Томске, где Навальный был отравлен", - говорится в записи в санкционном списке.

"Доказательства, включая телефонные и дорожные записи, свидетельствуют о том, что Алексей Александров был одним из оперативников, причастных к применению химического оружия при попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года".

Как сообщалось, Великобритания к годовщине отравления Навального напомнила России об отсутствии надлежащего расследования этого покушения и объяснении, как стало возможным применение химического оружия на ее территории.

ЕС в годовщину отравления Навального в очередной раз призвал российские власти расследовать попытку его убийства и освободить политика из тюрьмы.

В США в конце июня сообщалось, что администрация Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением и заключением Навального.

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Темы: ВеликобританиясанкцииРосcияНавальный
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