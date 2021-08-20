У Мюнхені груди статуї Джульєтти викликали суперечку про сексизм

У Мюнхені навколо місцевої визначної пам'ятки, статуї Джульєтти, розгорілася суперечка щодо того, чи можна торкатися грудей статуї задля успіху в коханні.

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

Копія скульптури Нерео Константіні, встановленої біля Будинку Джульєтти в італійській Вероні, розміщена на центральній площі Мюнхена Марієнплац. Вона символізує кохання і дарує надію тим, хто зазнав фіаско в любовних справах.

З правого боку груди статуї відполіровані до золотого блиску. Вважається, що потерти це місце на вдачу є давньою традицією туристів і місцевих. Однак нині ця традиція викликала суперечку в місті.

Представниця міської ради Марі Бурнеляйт вбачає тут очевидний сексизм. Вона закликає відновити баланс і поставити поруч з Джульєттою статую чоловіка.

"Може, з бронзовим пенісом або в пов'язці на стегнах. Жінки могли б терти її для везіння в любові", - пропонує Бурнеляйт чи то жартома, чи то серйозно.

Референт з питань культури в міській адміністрації Мюнхена Антон Бібль пообіцяв розглянути це питання і винести його на широке обговорення. У 2022 році в Мюнхені проведуть міжнародний симпозіум і конкурс культурних проєктів, тематика яких буде сфокусована на поводженні зі спірними пам'ятними об'єктами, а також на таких проблемах як націоналізм, антидемократичність, мілітаризм і гендерна різноманітність. У список пам'ятників включать і Джульєтту.

Увагу до цієї статуї привертали і раніше. У 2018 році на тлі руху #MeToo і дискусій про сексуальні домагання 20-річна студентка з Мюнхена Леа Турнер наклеїла на стіну будівлі за скульптурою плакат з написом "#MeToo".

Свій вчинок вона тоді пояснила бажанням представити Джульєтту в іншому контексті та спонукати перехожих замислитися, наскільки легко можуть бути порушені межі.

Плакат провисів півдня, і, за спостереженнями Леа, з тих, хто зупинявся перед скульптурою, багато сміялися, фотографували, але торкатися грудей Джульєтти не наважувалися.

Кілька політиків у Мюнхені вважають сексистську проблему довкола статуї надуманою, та кажуть, це не те, що насправді турбує людей. Однак є й ті, хто ставиться до пропозиції представниці міської ради спокійніше.

"Поставте поряд статую голого чоловіка. Буде вибір. Мені, до речі, вона принесла удачу", "Давайте поставимо Давида", "Я бачив жінок, що торкалися статуї для позитивної зарядки. Ніколи цього не розумів. У житті можна обійтися і без статуй", - пишуть користувачі соцмереж.