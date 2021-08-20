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В Мюнхене грудь статуи Джульетты вызвала споры о сексизме

Пятница, 20 августа 2021, 16:03
В Мюнхене грудь статуи Джульетты вызвала споры о сексизме
Статуя Джульетты в Мюнхене. Фото: Picture Alliance

В Мюнхене вокруг местной достопримечательности, статуи Джульетты, разгорелся спор о том, можно ли касаться груди статуи ради удачи в любви.

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

Копия скульптуры Нерео Константини, установленной у Дома Джульетты в итальянской Вероне, стоит на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Она символизирует любовь и дает надежду тем, кто потерпел фиаско в любовных делах.

С правой стороны грудь статуи отполирована до золотого блеска. Считается, что потереть это место - давняя традиция туристов и местных. Однако сейчас эта традиция вызвала спор в городе.

Представительница городского совета Мари Бурнеляйт видит здесь очевидный сексизм. Она призывает восстановить баланс и поставить рядом с Джульеттой статую мужчины.

"Может, с бронзовым пенисом или в набедренной повязке. Женщины могли бы тереть ее для везения в любви", - предлагает Бурнеляйт то ли в шутку, то ли всерьез.

Референт по вопросам культуры в городской администрации Мюнхена Антон Библий пообещал рассмотреть этот вопрос и вынести его на широкое обсуждение. В 2022 году в Мюнхене проведут международный симпозиум и конкурс культурных проектов, тематика которых будет сфокусирована на поведении со спорными памятными объектами, а также на таких проблемах, как национализм, антидемократичность, милитаризм и гендерное разнообразие. В список памятников включат и Джульетту.

Внимание к этой статуе привлекали и раньше. В 2018 году на фоне движения #MeToo и дискуссий о сексуальных домогательствах 20-летняя студентка из Мюнхена Леа Турнера наклеила на стену здания за скульптурой плакат с надписью "#MeToo".

Свой поступок она тогда объяснила желанием представить Джульетту в другом контексте и побудить прохожих задуматься, насколько легко могут быть нарушены границы.

Плакат провисел полдня, и, по наблюдениям Леа, из тех, кто останавливался перед скульптурой, многие смеялись, фотографировали, но касаться груди Джульетты не решались.

Несколько политиков в Мюнхене считают сексистскую проблему вокруг статуи надуманной и говорят, что это не то, что на самом деле беспокоит людей. Однако есть и те, кто относится к предложению представительницы городского совета спокойнее.

"Поставьте рядом статую голого мужчину. Будет выбор. Мне, кстати, она принесла удачу", "Давайте поставим Давида", "Я видел женщин, которые касались статуи для положительной зарядки. Никогда этого не понимал. В жизни можно обойтись и без статуй", - пишут пользователи соцсетей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германия
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