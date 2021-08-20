Кулеба пояснив, чому затягується евакуація з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому затягується евакуація українських громадян з Афганістану.

Про це він розповів у "Суботньому інтерв’ю" "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Міністр не став називати час відльоту чергового евакуаційного рейсу України.

"Якщо чесно, то вже декілька разів переносили. Я не буду коментувати те, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб евакуацію Україна успішно здійснювала", – сказав Кулеба.

За його словами, кожен виліт літака з аеропорту Кабула пов’язаний із вирішенням "мільйона проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальною буксировкою літака".

"Тому що аеропорт по суті поділений на дві частини – цивільну і військову. Американці контролюють військову частину. Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І в мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський авіаційний простір, ми з задоволенням про це повідомимо", – сказав міністр.

Він наголосив, що ситуація там "дуже-дуже крихка", і закликав усіх "зберігати спокій і не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не залишать авіапростір Афганістану".

16 серпня повідомлялось, що в аеропорту Кабула готується вилетіти до України ще один евакуаційний літак, але досі він не вилетів.

Кулеба також нагадав, що у ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

За словами міністра, головний пріоритет при евакуації становлять громадяни України.

"Умовно кажучи, якщо на борту літака 180 місць, а в нас є 150 громадян України, готових летіти, і 300 іноземців, яких нас просять забрати, ми заберемо 150 громадян України, а на решту 30 місць візьмемо іноземців. Громадяни України – абсолютний пріоритет", – сказав він.

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