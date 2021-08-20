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Кулеба объяснил, почему затягивается эвакуация из Афганистана

Пятница, 20 августа 2021, 16:44

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему затягивается эвакуация украинских граждан из Афганистана.

Об этом он рассказал в "Субботнем интервью" "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Министр не стал называть время вылета очередного эвакуационного рейса Украины.

"Если честно, то уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, по соображениям безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы эвакуацию Украина успешно осуществляла", - сказал Кулеба.

По его словам, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением "миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировки самолета".

"Потому что аэропорт по сути разделен на две части - гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим ", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация там "очень-очень неустойчивая", и призвал всех "сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут авиапространство Афганистана".

16 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула готовится вылететь в Украину еще один эвакуационный самолет, но до сих пор он не вылетел.

Кулеба также напомнил, что в ночь с 15 на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана восемь своих граждан.

По словам министра, главный приоритет при эвакуации - это граждане Украины.

"Условно говоря, если на борту самолета 180 мест, а у нас есть 150 граждан Украины, готовых лететь, и 300 иностранцев нас просят забрать, мы заберем 150 граждан Украины, а на оставшиеся 30 мест возьмем иностранцев. Граждане Украины - абсолютный приоритет", - сказал он.

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Темы: Кулеба ДмитрийАфганистан
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