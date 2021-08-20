За тиждень у Києві прокуратура провела майже сотню обшуків

За тиждень столична прокуратура у співпраці з іншими силовиками провела майже сотню обшуків на об’єктах інфраструктури Києва, правоохоронці повідомили про підозру 23 службовим особам.

Джерело: спікерка Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "Цього тижня органами столичної прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій. Зокрема, у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, у підрядних організацій та за місяцями проживання фігурантів проваджень.

Слідчі дії відбувалися в межах розслідувань, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Їх проведенню передувала кількамісячна кропітка слідча та аналітична робота.

Загалом за цей час проведено близько 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 службовим особам, у тому числі 11 – посадовцям комунальних підприємств, 2 – керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 – керівникам підрядних організацій".

Деталі: Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців та підтверджена висновками експертів, за словами Максимець, становить близько 70 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів тощо.