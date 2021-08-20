Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За тиждень у Києві прокуратура провела майже сотню обшуків

П'ятниця, 20 серпня 2021, 17:29
За тиждень у Києві прокуратура провела майже сотню обшуків
фото: Київська міська прокуратура

За тиждень столична прокуратура у співпраці з іншими силовиками провела майже сотню обшуків на об’єктах інфраструктури Києва, правоохоронці повідомили про підозру 23 службовим особам.

Джерело: спікерка Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "Цього тижня органами столичної прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій. Зокрема, у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, у підрядних організацій та за місяцями проживання фігурантів проваджень.

Слідчі дії відбувалися в межах розслідувань, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Їх проведенню передувала кількамісячна кропітка слідча та аналітична робота.

Загалом за цей час проведено близько 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 службовим особам, у тому числі 11 – посадовцям комунальних підприємств, 2 – керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 – керівникам підрядних організацій".

Деталі: Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців та підтверджена висновками експертів, за словами Максимець, становить близько 70 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів тощо.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: