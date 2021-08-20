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За неделю в Киеве прокуратура провела почти сотню обысков

Пятница, 20 августа 2021, 17:29
За неделю в Киеве прокуратура провела почти сотню обысков
фото: Киевская городская прокуратура

За неделю столичная прокуратура в сотрудничестве с другими силовиками провела почти сотню обысков на объектах инфраструктуры Киева, правоохранители сообщили о подозрении 23 должностным лицам.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь: "На этой неделе органами столичной прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий. В частности, в департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, в подрядных организаций и по месяцам проживания фигурантов производств.

Следственные действия происходили в пределах расследований, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах. Их проведению предшествовала многомесячная кропотливая следственная и аналитическая работа.

Всего за это время проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, 2 - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций".

Детали: Общая сумма ущерба, причиненный действиями указанных должностных лиц и подтверждена выводами экспертов, по словам Максимец, составляет около 70 миллионов гривен.

По данным прокуратуры, многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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