В РФ пообіцяли відповідь на санкції Британії через Навального

Москва застосує заходи у відповідь на санкції Великої Британії проти семи росіян у зв’язку з отруєнням критика Кремля Алексєя Навального.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Упевнений, відповідні заходи Москви не змусять себе чекати", - сказав Слуцький.

На його думку, "санкції Британії проти семи росіян у справі Навального - ще один акт в постановці "highly likely".

"Лондон продовжує підтримувати градус провокації імені берлінського пацієнта, незважаючи на те, що виразних доказів його так званого отруєння так і не було надано ні російській стороні, ні світовій спільноті", - зазначив глава комітету.

На його думку, "це ще один деструктивний крок до цілковитої деградації російсько-британських відносин".

Як повідомлялося, Велика Британія опублікувала в п'ятницю подробиці санкцій проти семи осіб, які, за її словами, є оперативними співробітниками російської розвідки, підозрюваними у причетності до отруєння критика Кремля Алексєя Навального.