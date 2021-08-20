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В РФ пообещали ответ на санкции Британии из-за Навального

Пятница, 20 августа 2021, 17:28

Москва применит меры в ответ на санкции Великобритании против семи россиян в связи с отравлением критика Кремля Алексея Навального.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Уверен, соответствующие меры Москвы не заставят себя ждать", - сказал Слуцкий.

По его мнению, "санкции Великобритании против семи россиян по делу Навального - еще один акт в постановке highly likely".

"Лондон продолжает поддерживать градус провокации имени берлинского пациента, несмотря на то, что внятных доказательств его так называемого отравления так и не было предоставлено ни российской стороне, ни мировому сообществу", - отметил глава комитета.

По его мнению, "это еще один деструктивный шаг к полной деградации российско-британских отношений".

Как сообщалось, Великобритания опубликовала в пятницу подробности санкций против семи человек, которые, по ее словам, являются оперативными сотрудниками российской разведки, подозреваемыми в причастности к отравлению критика Кремля Алексея Навального.

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Темы: РосcияВеликобритания
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