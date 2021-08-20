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Путін: Таке враження, що Україна відмовляється від миру на Донбасі

П'ятниця, 20 серпня 2021, 17:52
Володимир Путін. Фото: ТАСС

За словами президента РФ Володимира Путіна, у нього складається враження, що влада в Україні вирішила відмовитися від мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: спільний брифінг Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель після їх переговорів у Москві

Пряма мова: "Не може не турбувати й те, що на Україні був прийнятий цілий ряд законів і підзаконних актів, які по своїй суті суперечать Мінським угодами. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації".

Деталі: У зв'язку з цим він попросив Меркель під час візиту до Києва "вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе раніше зобов'язань".

Меркель, у свою чергу, відзначила застій в Нормандському форматі. "Нормандський формат – єдиний політичний формат, який є у нас в наявності для обговорення суперечливих тем. На цей момент тут у нас є деяка стагнація. На жаль, українські солдати гинуть на лінії зіткнення. І я дуже сильно виступала за те, щоб відновити, дати більше життя цьому формату", - сказала вона.

Канцлерка додала, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" у переговорах заради інтересів жителів України.

Як відомо, після візиту до Москви Ангела Меркель відвідає Україну.

Євген Кізілов, УП
Теми: ПутінДонбас


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