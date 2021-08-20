Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин: Такое впечатление, что Украина отказывается от мира на Донбассе

Пятница, 20 августа 2021, 17:52
Владимир Путин. Фото: ТАСС

По словам президента РФ Владимира Путина, у него складывается впечатление, что власть в Украине решила отказаться от мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: совместный брифинг Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель после их переговоров в Москве

Прямая речь: "Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации".

Детали: В связи с этим он попросил Меркель во время визита в Киев "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".

Меркель, в свою очередь, отметила некий застой в Нормандском формате. "Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала она.

Канцлер добавила, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сайт "Страны" перестал открываться

Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики

На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм

Кабмин избрал главу БЭБ

Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

Все новости...
Путин
Меркель сказала Путину, что до последнего дня на посту будет отстаивать территориальную целостность Украины
Путин перед приездом Меркель очернил Киев перед Макроном
Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками
Последние новости
04:50
Россия внесла в санкционный список Кулебу и Данилова
03:56
Уровень вырубки леса в бразильской Амазонии — наивысший за десятилетие
02:59
США ввели санкции против "Северного потока-2"
02:00
Сайт "Страны" перестал открываться
01:25
СМИ: Сайты "Талибана" исчезли из Интернета
00:25
Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики
23:43
Ткаченко советует Кличко направить удары по экскаваторах, разрушающих Киев
23:04
На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм
22:25
ФотоПатриарх Варфоломей прибыл в Украину
22:01
Новости экономики: Ахметов продал телеком-оператора, "Сбербанк" обязали сменить название
Все новости...