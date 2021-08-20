Путин: Такое впечатление, что Украина отказывается от мира на Донбассе

По словам президента РФ Владимира Путина, у него складывается впечатление, что власть в Украине решила отказаться от мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: совместный брифинг Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель после их переговоров в Москве

Прямая речь: "Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации".

Детали: В связи с этим он попросил Меркель во время визита в Киев "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".

Меркель, в свою очередь, отметила некий застой в Нормандском формате. "Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала она.

Канцлер добавила, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.