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Меркель - Путіну: до останнього дня на посту відстоюватиму територіальну цілісність України

П'ятниця, 20 серпня 2021, 18:09

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, чия каденція добігає кінця цієї осені, заявила після зустрічі з президентом РФ, що до останнього дня на посаді буде відстоювати територіальну цілісність України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель сказала на спільній пресконференції з Путіним.

"Наша позиція полягає у тому, що анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України, ми будемо дотримуватись цієї позиції, само собою зрозуміло", - сказала канцлерка.

"І я в будь-якому випадку до останнього дня на своєму посту буду виступати за те, щоб територіальна цілісність України могла бути гарантована", - додала вона.

За словами Меркель, на зустрічі йшлося також про ситуацію на Донбасі. Канцлерка сказала, що Нормандський формат перебуває у застої.

"Нормандський формат – єдиний політичний формат, який є у нас в наявності для обговорення суперечливих тем. На цей момент тут у нас є деяка стагнація. На жаль, українські солдати гинуть на лінії зіткнення. І я дуже сильно виступала за те, щоб відновити, дати більше життя цьому формату", - сказала вона.

Меркель додала, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" у переговорах заради інтересів жителів України.

Як відомо, після візиту до Москви Ангела Меркель відвідає Україну.

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"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельПутін
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