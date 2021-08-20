Меркель сказала Путину, что до последнего дня на посту будет отстаивать территориальную целостность Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, чья каденция заканчивается этой осенью, заявила после встречи с президентом РФ, что до последнего дня в должности будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с Путиным.

"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала канцлер.

"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила она.

По словам Меркель, на встрече речь шла также о ситуации на Донбассе. Канцлер сказала, что Нормандский формат находится в застое.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала она.

Меркель добавила, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

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