Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель сказала Путину, что до последнего дня на посту будет отстаивать территориальную целостность Украины

Пятница, 20 августа 2021, 18:09

Канцлер Германии Ангела Меркель, чья каденция заканчивается этой осенью, заявила после встречи с президентом РФ, что до последнего дня в должности будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с Путиным.

"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала канцлер.

"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила она.

По словам Меркель, на встрече речь шла также о ситуации на Донбассе. Канцлер сказала, что Нормандский формат находится в застое.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала она.

Меркель добавила, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

Читайте также: "Мутти" или "фрау Риббентроп"? Зачем Меркель едет в Киев с прощальным визитом

Темы: МеркельПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: