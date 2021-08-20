Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель сказала Путину, что до последнего дня на посту будет отстаивать территориальную целостность Украины

Пятница, 20 августа 2021, 18:09

Канцлер Германии Ангела Меркель, чья каденция заканчивается этой осенью, заявила после встречи с президентом РФ, что до последнего дня в должности будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с Путиным.

"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала канцлер.

"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила она.

По словам Меркель, на встрече речь шла также о ситуации на Донбассе. Канцлер сказала, что Нормандский формат находится в застое.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который есть у нас в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент здесь у нас есть некоторая стагнация. К сожалению, украинские солдаты погибают на линии соприкосновения. И я очень сильно выступала за то, чтобы восстановить, дать больше жизни этому формату", - сказала она.

Меркель добавила, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Как известно, после визита в Москву Ангела Меркель посетит Украину.

Читайте также: "Мутти" или "фрау Риббентроп"? Зачем Меркель едет в Киев с прощальным визитом

Темы: МеркельПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сайт "Страны" перестал открываться

Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики

На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм

Кабмин избрал главу БЭБ

Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

Все новости...
Меркель
Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками
Представитель Байдена на Крымской платформе останется в Киеве на три дня, Меркель не будет
Зеленский наградит Меркель орденом
Последние новости
04:50
Россия внесла в санкционный список Кулебу и Данилова
03:56
Уровень вырубки леса в бразильской Амазонии — наивысший за десятилетие
02:59
США ввели санкции против "Северного потока-2"
02:00
Сайт "Страны" перестал открываться
01:25
СМИ: Сайты "Талибана" исчезли из Интернета
00:25
Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики
23:43
Ткаченко советует Кличко направить удары по экскаваторах, разрушающих Киев
23:04
На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм
22:25
ФотоПатриарх Варфоломей прибыл в Украину
22:01
Новости экономики: Ахметов продал телеком-оператора, "Сбербанк" обязали сменить название
Все новости...