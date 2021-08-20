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Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

П'ятниця, 20 серпня 2021, 18:50
Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем.

Про це заявив на брифінгу в офісі президента України речник президента Сергій Никифоров.

"Найімовірніше буде зміна представника США на Кримській платформі", - повідомив він.

Никифоров відмовився уточнювати деталі запланованої заміни, порадивши дочекатися офіційного повідомлення, "щоби не було непорозумінь". "Європейська правда" вже звернулася за коментарем до американської сторони.

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Між тим, два поінформованих джерела "Європейської правди" підтвердили, що для участі в саміті буде визначений інший представник американського уряду, який є більш дотичним до відносин з Україною. "Делегатом від США буде посадовець, що опікується сферою, критично та стратегічно важливою для відносин США з Україною", - заявив один зі співрозмовників. "Буде стратегічно важливий представник. Заплановані переговори цього спецпредставника президента США в Україні набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави української держави до США", додав інший співрозмовник.

Офіційне оголошення імені посадовця, що приїде до Києва, відбудеться згодом, хоча він вже визначений.

Як повідомлялося, до останнього моменту планувалося, що учасником саміту Кримської платформи 23 серпня стане міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Очікувалося, що він приїде до Києва з тривалим візитом – як повідомляли джерела, "щоби ближче познайомитися з країною".

Наразі невідомо, через які причини США розглядають можливість заміни представника Байдена на саміті.

Детальніше про саміт читайте у статті Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи.

Теми: Байден
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