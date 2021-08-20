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Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

Пятница, 20 августа 2021, 18:50
Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

Министр транспорта США Питер Буттиджедж, который должен был посетить саммит Крымской платформы в качестве спецпосланника президента Байдена, может быть заменен другим чиновником.

Об этом заявил на брифинге в офисе президента Украины спикер президента Сергей Никифоров.

"Скорее всего будет изменение представителя США на Крымской платформе", - сообщил он.

Никифоров отказался уточнять детали запланированной замены, посоветовав дождаться официального сообщения США "чтобы не было недоразумений". "Европейская правда" уже обратилась за комментарием к американской стороне.

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Между тем, два информированных источника "Европейской правды" подтвердили, что для участия в саммите действительно будет определен другой представитель американского правительства, более связанный со взаимоотношениями с Украиной. "Американским делегатом будет чиновник, который занимается сферой, критически и стратегически важной для отношений США с Украиной", - заявил один из собеседников. "Будет стратегически важный представитель. Запланированные переговоры этого спецпредставителя президента США в Украине приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы украинского государства в США", добавил другой собеседник.

Как сообщалось, до последнего момента планировалось, что участником саммита Крымской платформам 23 августа станет министр транспорта Питер Буттиджедж. Ожидалось, что он приедет в Киев с длительным визитом – как сообщали источники, "чтобы ближе познакомиться со страной".

Пока неизвестно, по каким причинам США рассматривают возможность замены представителя Байдена на саммите.

Подробнее о саммите читайте в статье Пощечина для России с 4 континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Байден
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